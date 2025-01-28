Платят по 100 000 грн. В Госслужбе занятости рассказали, где самые большие зарплаты

Среди предприятий невоенного сектора больше всех продолжают зарабатывать в IT-сфере

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Больше всего сейчас в Украине зарабатывают военные. Среди предприятий невоенного сектора больше всех продолжают зарабатывать в IT. Также высокие заработные платы в сфере недвижимости, транспорта, логистики, HR. Об этом в интервью рассказала директор Государственной службы занятости Юлии Жовтяк.

"Большие зарплаты получают наладчики разнообразного оборудования, операторы станков с программным управлением. Их зарплаты достигают 80 000 – 100 000 грн. Инженерные профессии – это минимум 100 000 грн. Приличные зарплаты – в аграрном секторе", – рассказала она.

По ее словам, такая тенденция по заработным платам наблюдается в последнее время. Это связано с уменьшением количества специалистов, потому бизнес вынужден поднимать зарплаты.

Жовтяк считает, что после окончания войны не стоит ожидать снижения заработных плат, потому что "всегда действуют законы демографии и конкуренции".

"Мы никуда не денемся от конкуренции с нашими европейскими соседями. В перспективе десятилетия зарплаты в Украине должны расти, с сохранением нынешней их структуры. По дефицитным специальностям зарплаты будут только расти", – рассказала Жовтяк.