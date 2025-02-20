Податкова служба США звільнить 6000 співробітників у розпал сезону подавання декларацій

Звільнення в IRS відбуваються в межах програми адміністрації Трампа зі скорочення штату федеральних службовців

Фото: EPA

Податковв служба США (IRS) звільнить близько 6000 співробітників у межах програми адміністрації президента Дональда Трампа зі скорочення штату федеральних службовців. Про це повідомляють американські медіа, зокрема The New York Times і CNN.

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Звільнення торкнуться співробітників IRS, багато з яких було найнято в останні місяці правління адміністрації Байдена.

"IRS було наказано звільнити співробітників, які перебувають на випробувальному терміні й не були визнані критично важливими для сезону подання декларацій", – йдеться у повідомленні.

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В IRS працюють близько 100 000 бухгалтерів, юристів та інших співробітників у всій країні.

За даними джерел, менеджери IRS попросили співробітників з'явитися в офіс найближчими днями та принести з собою видане урядом обладнання.

Звільнення відбуваються менш ніж за два місяці до останнього терміну подання податкової декларації американцями до IRS 15 квітня. Управління приймає податкові декларації із січня.