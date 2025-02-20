Податкова служба США звільнить 6000 співробітників у розпал сезону подавання декларацій
Податковв служба США (IRS) звільнить близько 6000 співробітників у межах програми адміністрації президента Дональда Трампа зі скорочення штату федеральних службовців. Про це повідомляють американські медіа, зокрема The New York Times і CNN.
Звільнення торкнуться співробітників IRS, багато з яких було найнято в останні місяці правління адміністрації Байдена.
"IRS було наказано звільнити співробітників, які перебувають на випробувальному терміні й не були визнані критично важливими для сезону подання декларацій", – йдеться у повідомленні.
В IRS працюють близько 100 000 бухгалтерів, юристів та інших співробітників у всій країні.
За даними джерел, менеджери IRS попросили співробітників з'явитися в офіс найближчими днями та принести з собою видане урядом обладнання.
Звільнення відбуваються менш ніж за два місяці до останнього терміну подання податкової декларації американцями до IRS 15 квітня. Управління приймає податкові декларації із січня.
- 11 лютого Білий дім звільнив генерального інспектора Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). За даними CNN, це сталося після того, як Пол Мартін опублікував звіт із критикою рішення заморозити іноземну допомогу.