Налоговая служба США уволит 6000 сотрудников в разгар сезона подачи деклараций
Налоговая служба США (IRS) уволит около 6000 сотрудников в рамках программы администрации президента Дональда Трампа по сокращению штата федеральных служащих. Об этом сообщают американские СМИ, в частности The New York Times и CNN.
Увольнения коснутся сотрудников IRS, многие из которых были наняты в последние месяцы правления администрации Байдена.
"IRS было предписано уволить сотрудников, находящихся на испытательном сроке и не признанных критически важными для сезона представления деклараций", – говорится в сообщении.
В IRS работает около 100 000 бухгалтеров, юристов и других сотрудников по всей стране.
По данным источников, менеджеры IRS попросили сотрудников явиться в офис в ближайшие дни и принести с собой выданное правительством оборудование.
Увольнения проходят менее чем за два месяца до последнего срока подачи налоговой декларации американцами в IRS 15 апреля. Управление принимает налоговые декларации с января.
- 11 февраля Белый дом уволил генерального инспектора Агентства США по международному развитию (USAID). По данным CNN, это произошло после того, как Пол Мартин опубликовал отчет с критикой решения заморозить иностранную помощь.