Налоговая служба США уволит 6000 сотрудников в разгар сезона подачи деклараций

Увольнения в IRS происходят в рамках программы администрации Трампа по сокращению штата федеральных служащих

Фото: EPA

Налоговая служба США (IRS) уволит около 6000 сотрудников в рамках программы администрации президента Дональда Трампа по сокращению штата федеральных служащих. Об этом сообщают американские СМИ, в частности The New York Times и CNN.

Увольнения коснутся сотрудников IRS, многие из которых были наняты в последние месяцы правления администрации Байдена.

"IRS было предписано уволить сотрудников, находящихся на испытательном сроке и не признанных критически важными для сезона представления деклараций", – говорится в сообщении.

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В IRS работает около 100 000 бухгалтеров, юристов и других сотрудников по всей стране.

По данным источников, менеджеры IRS попросили сотрудников явиться в офис в ближайшие дни и принести с собой выданное правительством оборудование.

Увольнения проходят менее чем за два месяца до последнего срока подачи налоговой декларации американцами в IRS 15 апреля. Управление принимает налоговые декларации с января.