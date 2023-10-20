"Податок на Google" вже приніс держбюджету більше грошей, ніж за весь минулий рік

За дев'ять місяців 2023 року міжнародні компанії перерахували до держбюджету 5,9 млрд грн "податку на Google" (20% ПДВ на платні онлайн-послуги). Дані опублікував голова парламентського комітету з податків та фінансів Данило Гетманцев.

За 2022 рік надходження від податку становили 4,3 млрд грн. За весь період дії податку – 10,2 млрд грн.

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"Податок на Google" платять 98 компаній-нерезидентів, які надають онлайн-послуги в Україні.

Найбільшими платниками ПДВ з цифрових послуг є Google, Google Play та Netflix. Їхні платежі в липні-вересні, порівнюючи з квітнем-червнем, зросли на 5% і склали 21 млн євро.

Fenix International Limited, постачальник послуг індустрії розваг для дорослих OnlyFans, заплатив у поточному році майже $1 млн ПДВ (у 2022 році – $889 500).

"Наразі триває кампанія декларування особами-нерезидентами за третій квартал 2023 року. Вже за 15 поданими на 17 жовтня деклараціями можна прогнозувати суттєве збільшення нарахувань ПДВ за цифрові послуги. Остаточні підсумки будуть у другій половині листопада 2023 року", – написав Гетманцев у Telegram.

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