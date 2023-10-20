"Податок на Google" вже приніс держбюджету більше грошей, ніж за весь минулий рік
За дев'ять місяців 2023 року міжнародні компанії перерахували до держбюджету 5,9 млрд грн "податку на Google" (20% ПДВ на платні онлайн-послуги). Дані опублікував голова парламентського комітету з податків та фінансів Данило Гетманцев.
За 2022 рік надходження від податку становили 4,3 млрд грн. За весь період дії податку – 10,2 млрд грн.
"Податок на Google" платять 98 компаній-нерезидентів, які надають онлайн-послуги в Україні.
Найбільшими платниками ПДВ з цифрових послуг є Google, Google Play та Netflix. Їхні платежі в липні-вересні, порівнюючи з квітнем-червнем, зросли на 5% і склали 21 млн євро.
Fenix International Limited, постачальник послуг індустрії розваг для дорослих OnlyFans, заплатив у поточному році майже $1 млн ПДВ (у 2022 році – $889 500).
"Наразі триває кампанія декларування особами-нерезидентами за третій квартал 2023 року. Вже за 15 поданими на 17 жовтня деклараціями можна прогнозувати суттєве збільшення нарахувань ПДВ за цифрові послуги. Остаточні підсумки будуть у другій половині листопада 2023 року", – написав Гетманцев у Telegram.
- У червні 2021 року президент Володимир Зеленський підписав закон №1525-ІХ, який зобов'язує компанії без представництва в Україні сплачувати 20% ПДВ на онлайн-послуги. Закон набрав чинності 1 січня 2022 року.
- 10 серпня 2022 року з'явилися перші результати "податку на Google": 53 компанії задекларували сплату $76 млн.
- За шість місяців 2023 року "податок на Google" приніс 3,8 млрд грн.
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