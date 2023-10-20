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"Налог на Google" уже принес госбюджету больше денег, чем за весь прошлый год

Цей матеріал також доступний українською
20.10.2023, 11:45
Фото: depositphotos.com

За девять месяцев 2023 года международные компании перечислили в госбюджет 5,9 млрд грн "налога на Google" (20% НДС на платные онлайн-услуги). Данные опубликовал глава парламентского комитета по налогам и финансам Даниил Гетманцев.

За 2022 год поступления от налога составили 4,3 млрд грн. За весь период действия налога – 10,2 млрд грн.

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"Налог на Google" платят 98 компаний-нерезидентов, предоставляющих онлайн-услуги в Украине.

Крупнейшими плательщиками НДС по цифровым услугам являются Google, Google Play и Netflix. Их платежи в июле-сентябре по сравнению с апрелем-июнем выросли на 5% и составили 21 млн евро.

Fenix International Limited, поставщик услуг индустрии развлечений для взрослых OnlyFans, заплатил в текущем году почти $1 млн НДС (в 2022 году – $889 500).

"Сейчас продолжается кампания декларирования лицами-нерезидентами за третий квартал 2023 года. Уже по 15 поданным на 17 октября декларациям можно прогнозировать существенное увеличение начислений НДС за цифровые услуги. Окончательные итоги будут во второй половине ноября 2023 года", — написал Гетманцев в Telegram.

Роман Брыль
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