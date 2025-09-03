Поляків спитали про вплив українців на економіку: думки розділилися за партійною лінією

Прихильники урядових партій у Польщі вважають, що українські переселенці позитивно впливають на економіку країни, прихильники опозиції думають інакше

Понад половина поляків (53,8%) вважають присутність українців позитивною для економіки країни, але третина (33,4%) дотримуються протилежної думки. Про це свідчить опитування Інституту ринкових і соціальних досліджень IBRiS, проведене на замовлення порталу Onet.

Згідно з дослідженням, яке відбулося 29-30 серпня за участі 1069 поляків, лише 11,7% респондентів бачать "однозначно позитивний" вплив українців на економіку, тоді як 42,1% обрали відповідь "радше позитивний".

З іншого боку, про "однозначно негативний" вплив заявили 11% опитаних, а "радше негативний" – 22,4%. Ще 12,8% не змогли визначитися з відповіддю.

Ставлення до цього питання кардинально відрізняється залежно від політичних переконань респондентів.

Серед прихильників урядових партій (Громадянська коаліція, Польща 2050, Польська народна партія та Лівиця) 68,1% вважають вплив українців позитивним.

Натомість у таборі опозиції (Право і справедливість, Конфедерація та інші) 52% респондентів оцінюють цей вплив як негативний.

Дискусія навколо громадян України в Польщі спалахнула з новою силою після рішення президента країни Кароля Навроцького накласти вето на закон про допомогу українцям.

Президент стверджував, що соціальна допомога має надходити тільки тим, хто працює і платить податки в Польщі. Однак противники вето вказують на те, що українці реально підтримують польську економіку, зокрема й споживанням, яке підтримує торгівлю та податкові надходження.