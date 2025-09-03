Поляков спросили о влиянии украинцев на экономику: мнения разделились по партийной линии

Сторонники правящих партий в Польше считают, что украинские переселенцы положительно влияют на экономику страны, сторонники оппозиции думают иначе

Фото: depositphotos.com

Более половины поляков (53,8%) считают присутствие украинцев положительным для экономики страны, но треть (33,4%) придерживается противоположного мнения. Об этом свидетельствует опрос Института рыночных и социальных исследований IBRiS, проведенный по заказу портала Onet.

Согласно исследованию, которое состоялось 29-30 августа с участием 1069 поляков, только 11,7% респондентов видят "однозначно положительное" влияние украинцев на экономику, тогда как 42,1% выбрали ответ "скорее положительное".

С другой стороны, об "однозначно негативном" влиянии заявили 11% опрошенных, а "скорее негативном" – 22,4%. Еще 12,8% не смогли определиться с ответом.

Отношение к этому вопросу кардинально отличается в зависимости от политических убеждений респондентов.

Среди сторонников правящих партий (Гражданская коалиция, Польша 2050, Польская народная партия и Левица) 68,1% считают влияние украинцев положительным.

Зато в лагере оппозиции (Право и справедливость, Конфедерация и другие) 52% респондентов оценивают это влияние как негативное.

Дискуссия вокруг граждан Украины в Польше вспыхнула с новой силой после решения президента страны Кароля Навроцкого наложить вето на закон о помощи украинцам.

Президент утверждал, что социальная помощь должна поступать только тем, кто работает и платит налоги в Польше. Однако противники вето указывают на то, что украинцы реально поддерживают польскую экономику, в том числе и потреблением, которое поддерживает торговлю и налоговые поступления.