Польща отримала найбільший трансферт від Євросоюзу у своїй історії
Польща в понеділок, 15 квітня, отримала найбільший трансферт від Євросоюзу у своїй історії. Він становить 27 млрд злотих, або приблизно 6,3 млрд євро. Про це повідомила Катажина Пелчиньска-Наленч, міністерка фондів та регіональної політики Польщі.
"Щойно Польща отримала найбільший трансферт від ЄС за всю історію нашого членства. Бути в ЄС окупається, але ЄС – це не лише про гроші, про що забули наші попередники. Нас об’єднують цінності: демократія, рівні можливості, верховенство права, громадянські свободи", – написала вона у соцмережі X (Twitter).
Гроші для Польщі передбачені програмою Recovery and Resilience Facility для зменшення економічних і соціальних наслідків пандемії коронавірусної хвороби.
Польський план на загальну суму майже 60 млрд євро (34,5 млрд у вигляді кредитів і 25,3 млрд євро субсидій) передбачає понад 50 інвестицій та 50 реформ, спрямованих на зміцнення польської економіки після пандемії COVID-19. Значна частина бюджету має бути спрямована на кліматичні цілі, цифрову трансформацію та соціальні реформи.
- У кінці 2023 року зміна влади дала змогу Польщі розморозити мільярди євро з фондів Євросоюзу.
- На початку лютого стало відомо, що Польща отримала доступ до фінансування програми ЄС NextGenerationEU та фондів політики згуртування на загальну суму 137 млрд євро, які довгий час були заблоковані через претензії Євросоюзу до верховенства права в країні.