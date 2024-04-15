Польща отримала найбільший трансферт від Євросоюзу у своїй історії

ЄС почав виплачувати Польщі гроші з фондів відновлення після пандемії, які були заморожені через проблеми з верховенством права в країні

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Польща в понеділок, 15 квітня, отримала найбільший трансферт від Євросоюзу у своїй історії. Він становить 27 млрд злотих, або приблизно 6,3 млрд євро. Про це повідомила Катажина Пелчиньска-Наленч, міністерка фондів та регіональної політики Польщі.

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"Щойно Польща отримала найбільший трансферт від ЄС за всю історію нашого членства. Бути в ЄС окупається, але ЄС – це не лише про гроші, про що забули наші попередники. Нас об’єднують цінності: демократія, рівні можливості, верховенство права, громадянські свободи", – написала вона у соцмережі X (Twitter).

Гроші для Польщі передбачені програмою Recovery and Resilience Facility для зменшення економічних і соціальних наслідків пандемії коронавірусної хвороби.

Польський план на загальну суму майже 60 млрд євро (34,5 млрд у вигляді кредитів і 25,3 млрд євро субсидій) передбачає понад 50 інвестицій та 50 реформ, спрямованих на зміцнення польської економіки після пандемії COVID-19. Значна частина бюджету має бути спрямована на кліматичні цілі, цифрову трансформацію та соціальні реформи.