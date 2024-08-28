Польща збільшить видатки на оборону до 4,7% ВВП у 2025 році

Фото: Wojsko Polskie / Facebook

Оборонний бюджет Польщі буде збільшено до 4,7% ВВП у 2025 році. Про це пише видання Money.pl, яке ознайомилося із проєктом держбюджету на наступний рік.

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У цьому році Польща витратить на оборону 4,1% ВВП.

Якщо пропозиція щодо оборонного бюджету буде схвалена, то для Польщі це буде рекорд як за часткою ВВП, так і за сумою видатків на оборону. У 2024 році країна витратить на оборону $35 млрд, у 2025 році – $49 млрд.

Наразі Польща є п'ятою серед країн – членів НАТО за видатками на оборону.

Польща сподівається перевести частину оборонних видатків до бюджету ЄС, аргументуючи це тим, що країна має спільний зовнішній кордон ЄС із Росією та охопленою війною Україною.

"Ми серйозно обговорюємо з ЄС питання щодо включення деяких з оборонних статей до бюджету ЄС, оскільки ми є прифронтовою країною і несемо відповідальність за весь Євросоюз", — цитує видання своє джерело в польському уряді.

Остаточний розмір оборонного бюджету Польщі на 2025 рік буде оприлюднено у вересні.