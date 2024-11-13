Понад 7,2 млн українців хоча б один раз отримували гуманітарну допомогу у 2024 році — ООН

Фото: OCHA Ukraine

Гуманітарні організації забезпечили принаймні одним видом допомоги 7,2 млн людей в Україні із січня до вересня 2024 року. Про це повідомляє пресслужба Міністерства реінтеграції з посиланням на дані Управління ООН із координації гуманітарних справ в Україні (OCHA Ukraine).

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Протягом зазначеного періоду 5,8 млн осіб, переважно з прифронтових районів, отримали допомогу у сфері водопостачання, санітарії та гігієни.

Продовольчу допомогу та засоби для підтримки життєдіяльності надали 3 млн осіб, ще 2 млн — своєчасну медичну допомогу.

Близько 1,3 млн осіб надано необхідні матеріали для екстреного ремонту житла.

Джерело: OCHA Ukraine

Для 1,2 мільйона осіб було організовано послуги з інформування та навчання у сфері протимінної безпеки, а 600 000 дітей та вчителів отримали підтримку для продовження навчання.

Багатоцільовою грошовою допомогою вдалося охопити близько 700 000 українців.

Підтримка була надана майже 100 000 переселенцям, які мешкають у місцях тимчасового проживання.

Допомогу українцям надали понад 600 організацій за Планом гуманітарного реагування на 2024 рік.

Джерело: OCHA Ukraine

25 жовтня 2024 року ООН виділила $20 млн для евакуації українців.

9 листопада Польща прозвітувала про рекордну допомогу Україні — майже 5% від ВВП країни.

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