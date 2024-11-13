Более 7,2 млн украинцев хотя бы один раз получали гуманитарную помощь в 2024 году — ООН

Фото: OCHA Ukraine

Гуманитарные организации обеспечили по крайней мере одним видом помощи 7,2 млн человек в Украине с января по сентябрь 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства реинтеграции со ссылкой на данные Управления ООН по координации гуманитарных дел в Украине (OCHA Ukraine).

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В течение указанного периода 5,8 млн человек, преимущественно из прифронтовых районов, получили помощь в сфере водоснабжения, санитарии и гигиены.

Продовольственная помощь и средства для поддержания жизнедеятельности были оказаны 3 млн человек, еще 2 млн — своевременная медицинская помощь.

Около 1,3 млн человек предоставлены необходимые материалы для экстренного ремонта жилья.

Источник: OCHA Ukraine

Для 1,2 миллиона человек были организованы услуги по информированию и обучению в сфере противоминной безопасности, а 600 000 детей и учителей получили поддержку для продолжения обучения.

Многоцелевой денежной помощью удалось охватить около 700 000 украинцев.

Поддержка была оказана почти 100 000 переселенцев, проживающих в местах временного проживания.

Помощь украинцам оказали более 600 организаций по Плану гуманитарного реагирования на 2024 год.

Источник: OCHA Ukraine

25 октября 2024 года ООН выделила $20 млн для эвакуации украинцев.

9 ноября Польша отчиталась о рекордной помощи Украине — почти 5% от ВВП страны.

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