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Після відмови від фіксованого курсу гривні НБУ обмежуватиме курсові коливання

Этот материал также доступен на русском
14.09.2023, 21:51
Після відмови від фіксованого курсу гривні НБУ обмежуватиме курсові коливання - Фото
Гривня (Фото: Depositphotos)

Національний банк після ухвалення рішення про перехід до більшої гнучкості курсу компенсуватиме структурний дефіцит валюти на ринку, що дозволить курсу коливатися в обидва боки. Про це заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук заявив 14 вересня під час пресбрифінгу з монетарної політики. 

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Крім того, особливо на перших етапах курсової гнучкості, Нацбанк буде суттєво обмежувати курсові коливання.  

"Ми не зможемо вам надати конкретні параметри дизайну (режиму більшої гнучкості курсу. – ред.), але хочу ще раз запевнити, що цей дизайн точно має забезпечувати курсову стійкість", – сказав Ніколайчук.

За його словами, НБУ продовжить бути активним учасником валютного ринку та буде своїми валютними інтервенціями компенсувати структурний дефіцит валюти на ринку, створюючи ситуацію, щоб курс міг коливатися як в один, так і в інший бік.

"При цьому, особливо на перших стадіях курсової гнучкості, ми будемо досить суттєво обмежувати курсові коливання", – наголосив заступник голови Нацбанку.

Фіксований курс гривні до долара в Україні діє з 24 лютого 2022 року через російське вторгнення. Спочатку він був встановлений на рівні 29,25 грн/$, а 21 липня НБУ девальвував гривню, підвищивши офіційний курс долара на 25% – до 36,6 грн/$.

Віра Касіян
Олександр Децик
курс гривніНБУСергій Ніколайчук
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