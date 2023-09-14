Після відмови від фіксованого курсу гривні НБУ обмежуватиме курсові коливання
Національний банк після ухвалення рішення про перехід до більшої гнучкості курсу компенсуватиме структурний дефіцит валюти на ринку, що дозволить курсу коливатися в обидва боки. Про це заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук заявив 14 вересня під час пресбрифінгу з монетарної політики.
Крім того, особливо на перших етапах курсової гнучкості, Нацбанк буде суттєво обмежувати курсові коливання.
"Ми не зможемо вам надати конкретні параметри дизайну (режиму більшої гнучкості курсу. – ред.), але хочу ще раз запевнити, що цей дизайн точно має забезпечувати курсову стійкість", – сказав Ніколайчук.
За його словами, НБУ продовжить бути активним учасником валютного ринку та буде своїми валютними інтервенціями компенсувати структурний дефіцит валюти на ринку, створюючи ситуацію, щоб курс міг коливатися як в один, так і в інший бік.
"При цьому, особливо на перших стадіях курсової гнучкості, ми будемо досить суттєво обмежувати курсові коливання", – наголосив заступник голови Нацбанку.
Фіксований курс гривні до долара в Україні діє з 24 лютого 2022 року через російське вторгнення. Спочатку він був встановлений на рівні 29,25 грн/$, а 21 липня НБУ девальвував гривню, підвищивши офіційний курс долара на 25% – до 36,6 грн/$.
- Із середини 2022 року НБУ постійно говорить, що не бачить необхідності подальшої девальвації.
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