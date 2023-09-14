После отказа от фиксированного курса гривни НБУ будет ограничивать курсовые колебания

Национальный банк при принятии решения о переходе к большей гибкости курса будет компенсировать структурный дефицит валюты на рынке, что позволит курсу колебаться в обе стороны. Об этом замглавы НБУ Сергей Николайчук заявил 14 сентября во время пресс-брифинга по монетарной политике.

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Кроме того, особенно на первых этапах курсовой гибкости, Нацбанк будет существенно ограничивать курсовые колебания.

"Мы не сможем вам предоставить конкретные параметры дизайна (режима большей гибкости курса. – ред.), но хочу еще раз заверить, что этот дизайн должен обеспечивать курсовую устойчивость", – сказал Николайчук.

По его словам, НБУ продолжит быть активным участником валютного рынка и будет своими валютными интервенциями компенсировать структурный дефицит валюты на рынке, создавая ситуацию, чтобы курс мог колебаться как в одну, так и в другую сторону.

"При этом, особенно на первых стадиях курсовой гибкости, мы будем достаточно существенно ограничивать курсовые колебания", – подчеркнул замглавы Нацбанка.

Фиксированный курс гривни к доллару в Украине действует с 24 февраля 2022 года из-за российского вторжения. Сначала он был установлен на уровне 29,25 грн/$, а 21 июля НБУ девальвировал гривню, повысив официальный курс доллара на 25% – до 36,6 грн/$.