UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

После отказа от фиксированного курса гривни НБУ будет ограничивать курсовые колебания

Цей матеріал також доступний українською
14.09.2023, 21:51
После отказа от фиксированного курса гривни НБУ будет ограничивать курсовые колебания - Фото
Гривня (Фото: Depositphotos)

Национальный банк при принятии решения о переходе к большей гибкости курса будет компенсировать структурный дефицит валюты на рынке, что позволит курсу колебаться в обе стороны. Об этом замглавы НБУ Сергей Николайчук заявил 14 сентября во время пресс-брифинга по монетарной политике.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Кроме того, особенно на первых этапах курсовой гибкости, Нацбанк будет существенно ограничивать курсовые колебания.

"Мы не сможем вам предоставить конкретные параметры дизайна (режима большей гибкости курса. – ред.), но хочу еще раз заверить, что этот дизайн должен обеспечивать курсовую устойчивость", – сказал Николайчук.

По его словам, НБУ продолжит быть активным участником валютного рынка и будет своими валютными интервенциями компенсировать структурный дефицит валюты на рынке, создавая ситуацию, чтобы курс мог колебаться как в одну, так и в другую сторону.

"При этом, особенно на первых стадиях курсовой гибкости, мы будем достаточно существенно ограничивать курсовые колебания", – подчеркнул замглавы Нацбанка.

Фиксированный курс гривни к доллару в Украине действует с 24 февраля 2022 года из-за российского вторжения. Сначала он был установлен на уровне 29,25 грн/$, а 21 июля НБУ девальвировал гривню, повысив официальный курс доллара на 25% – до 36,6 грн/$.

Вера Касиян
Александр Децик
НБУкурс гривниСергей Николайчук
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 