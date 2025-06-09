Представники держави заблокували роботу комісії з відбору директора БЕБ

Троє українських членів комісії конкурсу на главу Бюро економічної безпеки не прийшли на засідання і зірвали кворум

Фото: Бюро економічної безпеки / Facebook

Представники держави в конкурсній комісії БЕБ не прийшли на засідання комісії 9 червня. Призначені міжнародними партнерами члени комісії зʼявилися на засідання, проте цього було недостатньо для кворуму, повідомив Центр протидії корупції.

На засідання не зʼявилися Олег Гиляка, запропонований до комісії від Міністерства економіки, Тетяна Мацелик від Мінфіну і Юрій Пономаренко від Міністерства внутрішніх справ.

"Ця провокація комісії – спроба повторити історію з конкурсом на очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Владі не подобаються кандидати, які вийшли у ТОП в результаті конкурсу. Тому вона вирішила просто використати повністю підконтрольних членів комісії без власної думки для саботажу", – зазначила заступниця виконавчого директора ЦПК Олена Щербан.

Напередодні представники держави у комісії відмовилися проводити співбесіди з кандидатами начебто через те, що не надійшов додатковий лист від Служби безпеки України.

Міжнародні члени комісії проголосували за продовження конкурсу. Оскільки, за законом, їхні три голоси переважають, через 24 години конкурс мав продовжитись, але цього не сталося.

Відповідно до меморандуму з Міжнародним валютним фондом, нового директора Бюро економічної безпеки має бути обрано до кінця липня.

"Якщо члени комісії від уряду і надалі саботуватимуть процес, а уряд ніяк не реагуватиме на ці провокації, Україна у війні може втратити не тільки значну фінансову підтримку, а й довіру міжнародних партнерів загалом", – додала Олена Щербан.

8 і 9 червня комісія мала заслухати по шість кандидатів, у вівторок, 10 червня, – ще чотирьох і цього ж дня о 16:00 мали визначити переможця конкурсу на голову БЕБ.