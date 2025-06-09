Представители государства заблокировали работу комиссии по отбору директора БЭБ

Три украинских члена комиссии конкурса на главу Бюро экономической безопасности не пришли на заседание и сорвали кворум

Фото: Бюро экономической безопасности / Facebook

Представители государства в конкурсной комиссии БЭБ не пришли на заседание комиссии 9 июня. Назначенные международными партнерами члены комиссии явились на заседание, однако этого было недостаточно для кворума, сообщил Центр противодействия коррупции.

На заседание не явились Олег Гиляка, предложенный комиссии от Министерства экономики, Татьяна Мацелик от Минфина и Юрий Пономаренко от Министерства внутренних дел.

"Эта провокация комиссии – попытка повторить историю с конкурсом на руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Власти не нравятся кандидаты, вышедшие в ТОП в результате конкурса. Поэтому она решила просто использовать полностью подконтрольных членов комиссии без собственного мнения для саботажа", – отметила заместитель исполнительного директора ЦПК Елена Щербан.

Накануне представители государства в комиссии отказались проводить собеседования с кандидатами якобы из-за того, что не пришло дополнительное письмо от Службы безопасности Украины.

Международные члены комиссии проголосовали за продолжение конкурса. Поскольку, по закону, их три голоса преобладают, через 24 часа конкурс должен был продолжиться, но этого не произошло.

Согласно меморандуму с Международным валютным фондом, новый директор Бюро экономической безопасности должен быть избран до конца июля.

"Если члены комиссии от правительства и далее будут саботировать процесс, а правительство никак не будет реагировать на эти провокации, Украина в войне может потерять не только значительную финансовую поддержку, но и доверие международных партнеров в целом", – добавила Елена Щербан.

8 и 9 июня комиссия должна была заслушать по шесть кандидатов, во вторник, 10 июня, – еще четырех, и в этот же день в 16:00 должны были определить победителя конкурса на главу БЭБ.