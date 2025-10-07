Пишний спрогнозував стабільність фіндопомоги Україні: Це плата за безпеку

Фото: НБУ

Голова Національного банку Андрій Пишний вважає, що міжнародна фінансова підтримка України буде гарантованою в найближчі роки. Про це він сказав у зверненні до команди НБУ.

"Співпраця з міжнародними партнерами та виконання зобов’язань за міжнародними домовленостями – наш пріоритет [...] Водночас бачимо, що міжнародна фінансова підтримка набула ознак фундаментального чинника платіжного балансу, оскільки за своєю суттю вона є оплатою партнерами послуг безпеки. На сьогодні Україна є фактично єдиним постачальником таких послуг. Отже, стабільність цих надходжень можна вважати достатньою та гарантованою на найближчі роки", – сказав він.