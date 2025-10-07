Пишний спрогнозував стабільність фіндопомоги Україні: Це плата за безпеку
Голова Національного банку Андрій Пишний вважає, що міжнародна фінансова підтримка України буде гарантованою в найближчі роки. Про це він сказав у зверненні до команди НБУ.
"Співпраця з міжнародними партнерами та виконання зобов’язань за міжнародними домовленостями – наш пріоритет [...] Водночас бачимо, що міжнародна фінансова підтримка набула ознак фундаментального чинника платіжного балансу, оскільки за своєю суттю вона є оплатою партнерами послуг безпеки. На сьогодні Україна є фактично єдиним постачальником таких послуг. Отже, стабільність цих надходжень можна вважати достатньою та гарантованою на найближчі роки", – сказав він.
- 1 жовтня Україна отримала від Євросоюзу 4 млрд євро через механізм ERA Loans (Extraordinary Revenue Acceleration Loans). Половину цих грошей ЄС дозволив використати на закупівлю дронів.
- Кабінет міністрів погодив законопроєкт зі змінами до держбюджету на 2025 рік, у який закладено 6 млрд євро від ЄС на оборонні видатки. Раніше Євросоюз не дозволяв витрачати свої гроші на сектор безпеки й оборони.
- Також обговорюється новий механізм "репараційного кредиту" з обсягом допомоги до 140 млрд євро.
Коментарі (0)