Пышный спрогнозировал стабильность финпомощи Украине: Это плата за безопасность

Фото: НБУ

Председатель Национального банка Андрей Пышный считает, что международная финансовая поддержка Украины будет гарантированной в ближайшие годы. Об этом он сказал в обращении к команде НБУ.

"Сотрудничество с международными партнерами и выполнение обязательств по международным договоренностям – наш приоритет [...] Вместе с тем видим, что международная финансовая поддержка приобрела признаки фундаментального фактора платежного баланса, поскольку по своей сути она является оплатой партнерами услуг безопасности. На сегодняшний день Украина является фактически единственным поставщиком таких услуг. Следовательно, стабильность этих поступлений можно считать достаточной и гарантированной на ближайшие годы", – сказал он.