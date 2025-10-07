Пышный спрогнозировал стабильность финпомощи Украине: Это плата за безопасность
Председатель Национального банка Андрей Пышный считает, что международная финансовая поддержка Украины будет гарантированной в ближайшие годы. Об этом он сказал в обращении к команде НБУ.
"Сотрудничество с международными партнерами и выполнение обязательств по международным договоренностям – наш приоритет [...] Вместе с тем видим, что международная финансовая поддержка приобрела признаки фундаментального фактора платежного баланса, поскольку по своей сути она является оплатой партнерами услуг безопасности. На сегодняшний день Украина является фактически единственным поставщиком таких услуг. Следовательно, стабильность этих поступлений можно считать достаточной и гарантированной на ближайшие годы", – сказал он.
- 1 октября Украина получила от Евросоюза 4 млрд евро через механизм ERA Loans (Extraordinary Revenue Acceleration Loans). Половину этих денег ЕС разрешил использовать на закупку дронов.
- Кабинет министров согласовал законопроект с изменениями в госбюджет на 2025 год, в который заложено 6 млрд евро от ЕС на оборонные расходы. Ранее Евросоюз не позволял тратить свои деньги на сектор безопасности и обороны.
- Также обсуждается новый механизм "репарационного кредита" с объемом помощи до 140 млрд евро.
