Рада дозволила громадам легально фінансувати Сили оборони. Крім зброї та снарядів

Фото: Київрада

Верховна Рада у вівторок, 18 червня, ухвалила закон щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування, який дозволяє їм легально фінансувати Збройні Сили України. Його підтримали 303 депутати.

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Ухвалений законопроєкт дозволяє місцевим радам надавати фінансову та матеріальну підтримку сектору безпеки й оборони під час воєнного стану, затверджувати місцеві програми підтримки (крім надання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин, вибухових пристроїв) з обов’язковим повідомленням про ухвалені рішення Міністерства оборони України.

Ця норма заднім числом діє на всі закупівлі для сектору безпеки й оборони, які органи місцевого самоврядування здійснили, починаючи з 24 лютого 2022 року.

"Відтепер місцеві ради зможуть легально закуповувати дрони, аптечки, пікапи, запчастини до автомобілів і все те, що можна придбати на запит від військових частин. Крім того, за погодженням із Міноборони, місцеві ради, наприклад, у прифронтових чи прикордонних зонах зможуть фінансувати створення фортифікацій та інших захисних споруд", – прокоментував ухвалення законопроєкту його автор Роман Лозинський.