Рада разрешила общинам легально финансировать Силы обороны. Кроме оружия и снарядов

Фото: Киевсовет

Верховная Рада во вторник, 18 июня, приняла закон о расширении полномочий органов местного самоуправления, который позволяет им легально финансировать Вооруженные Силы Украины. Его поддержали 303 депутата.

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Принятый законопроект позволяет местным советам предоставлять финансовую и материальную поддержку сектору безопасности и обороны во время военного положения, утверждать местные программы поддержки (кроме предоставления огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств) с обязательным уведомлением о принятых решениях Министерства обороны Украины.

Эта норма задним числом действует на все закупки сектора безопасности и обороны, которые органы местного самоуправления осуществили начиная с 24 февраля 2022 года.

"Отныне местные советы смогут легально закупать дроны, аптечки, пикапы, запчасти к автомобилям и все то, что можно приобрести по запросу от воинских частей. Кроме того, по согласованию с Минобороны, местные советы, например, в прифронтовых или приграничных зонах смогут финансировать создание фортификаций и других защитных сооружений", – прокомментировал принятие законопроекта его автор Роман Лозинский.