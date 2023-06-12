Рада не встигне вчасно виконати один зі структурних маяків МВФ – нардеп

Повернення довоєнного податкового режиму з 1 липня, як це заплановано меморандумом про економічну та фінансову політику з Міжнародним валютним фондом, не буде. Про це заявив перший заступник голови податкового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк.

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"Відміна "єдиного податку 2%", скасування пільги по сплаті податку для [ФОП] 1 та 2-ої групи, відновлення проведення документальних перевірок, повернення штрафних санкцій за порушення використання РРО – всього цього з 1 липня не буде. Яка нова дата події, не знаю, але точно вже не 1 липня", – написав він у Facebook.

Законопроєкт №8401, який передбачає повернення довоєнного податкового режиму, пройшов перше читання 29 травня. На минулих вихідних (10-11 червня) парламент збирався на пленарне засідання, але не розглядав цей законопроєкт.

Повернення довоєнних податків – одне з зобов'язань України в рамках меморандуму з МВФ, так званий структурний маяк.