Рада не успеет вовремя выполнить один из структурных маяков МВФ – нардеп

Возвращения довоенного налогового режима с 1 июля, как это запланировано меморандумом об экономической и финансовой политике с Международным валютным фондом, не будет. Об этом заявил первый заместитель главы налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк.

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"Отмена "единого налога 2%", отмена льготы по уплате налога для [ФОП] 1 и 2-й группы, возобновление проведения документальных проверок, возврат штрафных санкций за нарушение использования РРО – всего этого с 1 июля не будет. Какая новая дата события, не знаю, но точно уж не 1 июля", – написал он в Facebook.

Законопроект №8401, предусматривающий возврат довоенного налогового режима, прошел первое чтение 29 мая. На прошедших выходных (10-11 июня) парламент собирался на пленарное заседание, но не рассматривал этот законопроект.

Возвращение довоенных налогов – одно из обязательств Украины в рамках меморандума с МВФ, так называемый структурный маяк.