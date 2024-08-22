Рада ратифікувала договір з Великою Британією про скасування торговельних мит до 2029 року

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Депутати Верховної Ради 301 голосом підтримали законопроєкт №0268 про політичну співпрацю, вільну торгівлю та стратегічне партнерство з Великою Британією. Про це повідомляється на сайті парламенту.

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Ратифікація договору дозволяє забезпечити виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності угоди про партнерство з Великою Британією, йдеться у повідомленні.

Угода закріплює рішення Великої Британії, ухвалене у лютому цього року, про скасовування ввізних мит та тарифних квот у торгівлі з Україною до 2029 року.

Винятком стали українські м'ясо птиці та яйця, для яких скасування мит діятиме до 2026 року.

Британія першою у 2022 році скасувала торговельні мита для України. Лібералізація торговельних тарифів – частина британської політики, спрямованої на підтримку України, поряд із військовою, гуманітарною та економічною допомогою.

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Британія є не основним, але важливим торговельним партнером України. Український бізнес традиційно експортує до Великої Британії борошно, зерно, молочну продукцію, м'ясо птиці та напівфабрикати, томатну пасту, мед, кукурудзу, пшеницю, соки, гриби, цукор.

Угода між Україною та Британією двостороння, тобто британські підприємства також можуть скористатися безмитним режимом у торгівлі з Україною. У структурі імпорту товарів із Великої Британії в Україну переважають постачання транспорту, машин, різноманітної хімічної та фармацевтичної продукції.