Резерв РФ на "чорний день" скоротився ще на 14%: війна і ціни на нафту бʼють по бюджету

Фонд національного добробуту Росії втратив $5,8 млрд у травні 2025 року через витрати на війну

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Ліквідні активи Фонду національного добробуту Росії, який є резервом країни на "чорний день", скоротилися на 14% у травні 2025 року. Про це пише Bloomberg.

Причиною цього є те, що чимраз більші витрати на повномасштабну війну в Україні та падіння цін на нафту стискають російський бюджет.

Вільні гроші Фонду національного добробуту РФ скоротилися до 2,8 трлн рублів ($35,7 млрд) за травень. Це означає втрату 453,8 млрд рублів ($5,8 млрд), доступних для фінансування бюджетного дефіциту.

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За підрахунками Bloomberg, з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України у лютому 2022 року ліквідні активи Фонду скоротилися на 68%.

Плани поповнення резервів цього року внаслідок надлишкових доходів від продажу нафти і газу були зірвані через падіння вартості нафти, спричинене торговельною війною президента США Дональда Трампа.

Зниження цін на нафту змусило російський уряд скоротити прогноз доходів від енергоносіїв на 24% і збільшити втричі прогнозований дефіцит бюджету.