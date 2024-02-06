"Різниця – понад 5 млн осіб". Мінфін не має точної інформації про населення громад

Коректна інформація про чисельність населення важлива для реалізації моделі зарахування податку на доходи фізичних осіб

Денис Улютін. Фото - Міністерство фінансів

Міністерство фінансів не має точної інформації про населення громад. Про це сказав заступник міністра Денис Улютін у контексті реформи адміністрування місцевих податків та зборів.

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За словами заступника міністра, коректна інформація про чисельність населення важлива для реалізації моделі зарахування податку на доходи фізичних осіб.

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"Це питання набуло актуальності після проведення адміністративно-територіальної реформи у 2020 році, і наразі проблема поглибилась у звʼязку з тимчасово окупованими територіями, значною внутрішньою міграцією населення. Коректні і точні дані визначення чисельності населення територіальних громад є досить важливими для розподілу трансфертів між територіальними громадами", – пояснив Улютін.

Різниця у чисельності населення між даними Держстату та Державної міграційної служби загалом по Україні становить понад 5 млн осіб.

"На минулому тижні ми провели зустріч з ЦОВВ (центральними органами виконавчої влади. – Ред.) та органами місцевого самоврядування щодо забезпечення обміну інформацією між наявними реєстрами, над якими працюють Мінцифри та Державна міграційна служба. Створення єдиного державного реєстру адрес якраз може покращити нам обмін між цими державними реєстрами", – сказав урядовець.

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Сьогодні тривають активні дискусії щодо зарахування податку на доходи фізосіб (ПДФО) до місцевих бюджетів. Частка надходжень ПДФО у структурі доходів загального фонду місцевих бюджетів у 2023 році становила 58%, надходження – 210,9 млрд грн.

За даними Мінфіну, місцеві бюджети збільшили доходи до 442 млрд грн за 2023 рік. Основний дохід загального фонду місцевих бюджетів (не враховуючи міжбюджетних трансфертів) склав ПДФО. Він приніс до місцевих бюджетів 289,4 млрд грн.

Доходи бюджетів зросли в тих областях, куди переїхали люди та бізнес із прифронтових регіонів та тимчасово окупованих територій.