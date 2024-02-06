"Разница – более 5 млн человек". У Минфина нет точной информации о населении общин

Корректная информация о численности населения важна для реализации модели зачисления налога на доходы физических лиц

Денис Улютин. Фото - Министерство финансов

У Министерства финансов нет точной информации о населении общин. Об этом сказал замминистра Денис Улютин в контексте реформы администрирования местных налогов и сборов.

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По словам замминистра, корректная информация о численности населения важна для реализации модели зачисления налога на доходы физических лиц.

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"Этот вопрос приобрел актуальность после проведения административно-территориальной реформы в 2020 году, и сейчас проблема усугубилась в связи с временно оккупированными территориями, значительной внутренней миграцией населения. Корректные и точные данные определения численности населения территориальных общин достаточно важны для распределения трансфертов между территориальными общинами", – пояснил Улютин.

Разница в численности населения между данными Госстата и Государственной миграционной службы в целом по Украине составляет более 5 млн человек.

"На прошлой неделе мы провели встречу с ЦОИВ (центральными органами исполнительной власти. – Ред.) и органами местного самоуправления по обеспечению обмена информацией между имеющимися реестрами, над которыми работают Минцифры и Государственная миграционная служба. Создание единого государственного реестра адресов как раз может улучшить нам обмен между этими государственными реестрами", – сказал чиновник.

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Сегодня продолжаются активные дискуссии по зачислению налога на доходы физлиц (НДФЛ) в местные бюджеты. Доля поступлений НДФЛ в структуре доходов общего фонда местных бюджетов в 2023 году составила 58%, поступления – 210,9 млрд. грн.

По данным Минфина, местные бюджеты увеличили доходы до 442 млрд грн за 2023 год. Основной доход общего фонда местных бюджетов (не считая межбюджетных трансфертов) составил НДФЛ. Он принес в местные бюджеты 289,4 млрд грн.

Доходы бюджетов выросли в тех областях, куда переехали люди и бизнес из прифронтовых регионов и временно оккупированных территорий.