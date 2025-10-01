Сенату США запропонували резолюцію про передання Україні активів РФ траншами по $10 млрд

Американські сенатори пропонують натиснути на Євросоюз, щоб той погодився конфіскувати російські активи

Джон Кеннеді (Фото: EPA / WILL OLIVER)

Група американських сенаторів на чолі з республіканцем Джоном Кеннеді зареєструвала в Сенаті резолюцію із закликом конфіскувати заморожені активи Росії та передати їх Україні для оборони. Про це повідомляється на сайті Кеннеді.

Йдеться про $300 млрд заморожених російських активів у всьому світі.

Сенатори вважають, що єдиний спосіб змусити Путіна припинити війну – це зробити її продовження надто дорогим для нього. Використання заморожених російських грошей для оборони України, на їхню думку, підвищить вартість агресії для Росії без витрат для американських платників податків.

Резолюція посилається на ухвалений у 2024 році закон REPO for Ukrainians, який створив внутрішню правову базу для конфіскації російських активів.

У зв'язку з цим сенатори пропонують:

визнати повну фінансову відповідальність Росії за шкоду, завдану війною, і використати її активи для покриття цієї відповідальності;

рекомендувати уряду США просувати на міжнародному рівні ідею, що порушення Росією міжнародного права позбавляє її права на суверенний імунітет над активами за кордоном;

"наполегливо закликати" всі країни, під юрисдикцією яких перебувають російські активи, гармонізувати своє законодавство з американським законом REPO та співпрацювати зі США у створенні багатостороннього фонду для перерозподілу цих активів на користь України щомісячними траншами по $10 млрд;

надати пріоритет із продажу американської зброї тим країнам, які конфіскують активи, та знизити пріоритет для тих, хто цього не зробить.

Резолюція не є законом і не має зобов'язальної сили.

Більшість заморожених активів знаходиться в Європейському Союзі, а саме у Бельгії.

Європейські країни відкинули ідею конфіскації заморожених активів Росії й натомість розробляють на їхній основі юридичний механізм для надання Україні безпроцентної фінансової допомоги на 140 млрд євро.