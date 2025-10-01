Сенату США предложили резолюцию о передаче Украине активов РФ траншами по $10 млрд

Американские сенаторы предлагают надавить на Евросоюз, чтобы тот согласился конфисковать российские активы

Джон Кеннеди (Фото: EPA / WILL OLIVER)

Группа американских сенаторов во главе с республиканцем Джоном Кеннеди зарегистрировала в Сенате резолюцию с призывом конфисковать замороженные активы России и передать их Украине для обороны. Об этом сообщается на сайте Кеннеди.

Речь идет о $300 млрд замороженных российских активов по всему миру.

Сенаторы считают, что единственный способ заставить Путина прекратить войну – это сделать ее продолжение слишком дорогим для него. Использование замороженных российских денег для обороны Украины, по их мнению, повысит стоимость агрессии для России без затрат для американских налогоплательщиков.

Резолюция ссылается на принятый в 2024 году закон REPO for Ukrainians, который создал внутреннюю правовую базу для конфискации российских активов.

В связи с этим сенаторы предлагают:

признать полную финансовую ответственность России за ущерб, нанесенный войной, и использовать ее активы для покрытия этой ответственности;

рекомендовать правительству США продвигать на международном уровне идею, что нарушение Россией международного права лишает ее права на суверенный иммунитет над активами за рубежом;

"настоятельно призвать" все страны, под юрисдикцией которых находятся российские активы, гармонизировать свое законодательство с американским законом REPO и сотрудничать с США в создании многостороннего фонда для перераспределения этих активов в пользу Украины ежемесячными траншами по $10 млрд;

предоставить приоритет по продаже американского оружия тем странам, которые конфискуют активы, и снизить приоритет для тех, кто этого не сделает.

Резолюция не является законом и не имеет обязывающей силы.

Большинство замороженных активов находится в Европейском Союзе, а именно в Бельгии.

Европейские страны отвергли идею конфискации замороженных активов России и вместо этого разрабатывают на их основе юридический механизм для предоставления Украине беспроцентной финансовой помощи на 140 млрд евро.