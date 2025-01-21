США виходять із глобальної угоди про 15%-й податок для корпорацій

Дональд Трамп (Фото: EPA / JIM LO SCALZO)

Президент США Дональд Трамп у понеділок, 20 січня, підписав указ, який фактично передбачає вихід Сполучених Штатів з угоди Global Tax Deal про перегляд оподаткування великих транснаціональних корпорацій.

В документі на сайті Білого дому вказано, що глобальна податкова угода "не має сили чи дії в Сполучених Штатах".

Трамп вважає, що угода, розроблена під егідою Організації економічного співробітництва та розвитку, має два проблемні аспекти. По-перше, вона дозволяє екстериторіальну юрисдикцію над американськими доходами, а по-друге, обмежує здатність США впроваджувати податкову політику в інтересах американського бізнесу та працівників.

В основу перегляду міжнародних податкових правил покладено так званий двокомпонентний підхід.



Компонент Один передбачає новий підхід до розподілу прав держав на оподаткування прибутку найбільших міжнародних бізнес-груп. Кожна держава отримає право на оподаткування прибутку групи, яка продає товари чи послуги у цій державі, незалежно від наявності у групи бізнес-одиниці в країні.



Компонент Два – впровадження глобального мінімального податку на прибуток у розмірі 15%, що буде застосовуватися до компаній із річним доходом понад 750 млн євро (таких у світі близько ста).

Президент США доручив проінформувати ОЕСР, що будь-які зобов'язання, взяті попередньою адміністрацією щодо Global Tax Deal, не мають юридичної сили на території Сполучених Штатів Америки без рішення Конгресу. Він також доручив провести розслідування щодо можливих дискримінаційних податкових правил інших країн і розробити захисні заходи протягом 60 днів.

Глобальна податкова угода була узгоджена у 2021 році, коли президентом США був Джо Байден. Тодішня міністерка фінансів США Джанет Єллен підтримала угоду, але Конгрес США так і не ухвалив необхідні заходи для імплементації угоди.

"Якщо США не ратифікують її, це буде піррова перемога. Ми матимемо щось, що не працюватиме", – попереджав Алан Маклін, голова податкового комітету ОЕСР.