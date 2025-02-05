"Так наша економіка рухнула". Українці вивели за кордон $35 млрд у 2022 році – Зеленський

У перший рік війни ЄС виділив 18-20 млрд євро на підтримку українських біженців, США – $5-6 млрд. А українці вивезли з країни $35 мільярдів

Ілюстративне фото: depositphotos.com

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У перший рік повномасштабної війни українці вивели з країни $35 мільярдів і це було одним із факторів, що вплинув на економічну ситуацію в Україні. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану.

Президент порівняв цю суму з фінансовою підтримкою українських біженців з боку США та ЄС. Він зазначив, що за три роки війни Сполучені Штати направили на допомогу переселенцям за кордон $5-6 мільярдів, Європейський Союз виділив 18-20 млрд євро на підтримку українських біженців у перший рік у той час, як лише за 2022 рік українці самостійно вивели $35 мільярдів за кордон.

"Ніхто не міг їх зупинити – це їхні гроші, це їхнє право, вони вільні. Але вони переводили свої рахунки за кордон – у Європу, США та інші країни. Так наша економіка рухнула", – наголосив Зеленський.

Він вважає що надана підтримка біженцям – це не підтримка українського бюджету.

"Це підтримка людей, і ми за це вдячні. Але не можна казати, що нам спрямували сотні мільярдів доларів допомоги – це не відповідає дійсності", – підкреслив глава держави.