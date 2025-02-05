"Так наша экономика рухнула". Украинцы вывели за границу $35 млрд в 2022 году – Зеленский

В первый год войны ЕС выделил 18-20 млрд евро в поддержку украинских беженцев, США – $5-6 млрд. А украинцы вывезли из страны $35 миллиардов

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В первый год полномасштабной войны украинцы вывели из страны $35 миллиардов, и это было одним из факторов, повлиявших на экономическую ситуацию в Украине. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

Президент сравнил эту сумму с финансовой поддержкой украинских беженцев США и ЕС. Он отметил, что за три года войны Соединенные Штаты направили на помощь переселенцам за границу $5-6 миллиардов, Европейский Союз выделил 18-20 млрд евро в поддержку украинских беженцев в первый год, в то время как только за 2022 год украинцы самостоятельно вывели $35 миллиардов за границу.

"Никто не мог их остановить – это их деньги, это их право, они свободны. Но они переводили свои счета за границу – в Европу, США и другие страны. Так наша экономика рухнула", – подчеркнул Зеленский.

Он считает, что оказанная поддержка беженцам – это не поддержка украинского бюджета.

"Это поддержка людей, и мы за это благодарны. Но нельзя говорить, что нам направили сотни миллиардов долларов помощи – это не отвечает действительности", – подчеркнул глава государства.