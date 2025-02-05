"Так наша экономика рухнула". Украинцы вывели за границу $35 млрд в 2022 году – Зеленский
В первый год полномасштабной войны украинцы вывели из страны $35 миллиардов, и это было одним из факторов, повлиявших на экономическую ситуацию в Украине. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.
Президент сравнил эту сумму с финансовой поддержкой украинских беженцев США и ЕС. Он отметил, что за три года войны Соединенные Штаты направили на помощь переселенцам за границу $5-6 миллиардов, Европейский Союз выделил 18-20 млрд евро в поддержку украинских беженцев в первый год, в то время как только за 2022 год украинцы самостоятельно вывели $35 миллиардов за границу.
"Никто не мог их остановить – это их деньги, это их право, они свободны. Но они переводили свои счета за границу – в Европу, США и другие страны. Так наша экономика рухнула", – подчеркнул Зеленский.
Он считает, что оказанная поддержка беженцам – это не поддержка украинского бюджета.
"Это поддержка людей, и мы за это благодарны. Но нельзя говорить, что нам направили сотни миллиардов долларов помощи – это не отвечает действительности", – подчеркнул глава государства.
- После начала войны НБУ ограничил снятие наличных суммой 100 000 грн и ограничил отдельные денежные переводы, позволявшие вывести валюту за границу. В 2023 году НБУ смягчил валютные ограничения по выводу денег за границу украинскими компаниями.