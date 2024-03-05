Термінові виплати держкомпаній врятували бюджет України в лютому

До держбюджету надійшло 188,6 млрд грн у лютому, з них – 66,8 млрд грн від держкомпаній

Фото: пресслужба НБУ

Дивіденди та податок на прибуток компаній з державною часткою власності забезпечили третину надходжень до держбюджету в лютому. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Держкомпанії заплатили 66,8 млрд грн податку на прибуток та дивідендів минулого місяця.

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Наприкінці лютого Кабінет міністрів зобов'язав великі державні компанії протягом двох днів терміново виплатити дивіденди до держбюджету.

Про виплати дивідендів відзвітували Укрзалізниця (1,25 млрд грн), Укргідроенерго (1,75 млрд грн), Укрнафта (3,9 млрд грн) та Оператор ГТС України (5,4 млрд грн).

Загалом до держбюджету надійшло 188,6 млрд грн у лютому.

Окрім виплат держкомпаній бюджет отримав:

- 32 млрд грн – ПДВ із ввезених на митну територію України товарів

- 15,9 млрд грн – податок на доходи фізичних осіб та військовий збір

- 15,3 млрд грн – ПДВ із вироблених в Україні товарів (зібрано 27,1 млрд, відшкодовано – 11,7 млрд грн)

- 12,6 млрд грн – акцизний податок

- 3,7 млрд грн – рентна плата за користування надрами

- 3,3 млрд грн – ввізного та вивізного мита.

- 8 млрд грн – інші платежі.

Також у лютому до загального фонду держбюджету надійшло 31 млрд грн коштів у вигляді міжнародної допомоги (грантів) у рамках проєктів Світового банку від Японії та Норвегії.

Джерело: Мінфін

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