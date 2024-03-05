Срочные выплаты госкомпаний спасли бюджет Украины в феврале
Дивиденды и налог на прибыль компаний с государственной долей собственности обеспечили треть поступлений в госбюджет в феврале. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Госкомпании заплатили 66,8 млрд грн налога на прибыль и дивидендов в прошлом месяце.
В конце февраля Кабинет министров обязал крупные государственные компании в течение двух дней срочно выплатить дивиденды в госбюджет.
О выплатах дивидендов отчитались Укрзалізниця (1,25 млрд грн), Укргидроэнерго (1,75 млрд грн), Укрнафта (3,9 млрд грн) и Оператор ГТС Украины (5,4 млрд грн).
Всего в госбюджет поступило 188,6 млрд грн в феврале.
Кроме выплат госкомпаний бюджет получил:
- 32 млрд грн – НДС из ввезенных на таможенную территорию Украины товаров
- 15,9 млрд грн – налог на доходы физических лиц и военный сбор
- 15,3 млрд грн – НДС с произведенных в Украине товаров (собранно 27,1 млрд, возмещено – 11,7 млрд грн)
- 12,6 млрд грн – акцизный налог
- 3,7 млрд грн – рентная плата за пользование недрами
- 3,3 млрд грн – ввозной и вывозной пошлины.
- 8 млрд грн — другие платежи.
Также в феврале в общий фонд госбюджета поступило 31 млрд грн средств в виде международной помощи (грантов) в рамках проектов Всемирного банка от Японии и Норвегии.
- 25 января 2024 года государство начало получать дивиденды от облгазов Фирташа.
- 5 февраля Кабмин поднял до 80% норматив отчисления прибыли госкомпаний в бюджет.