Срочные выплаты госкомпаний спасли бюджет Украины в феврале

В госбюджет поступило 188,6 млрд грн в феврале, из них – 66,8 млрд грн от госкомпаний

Фото: пресс-служба НБУ

Дивиденды и налог на прибыль компаний с государственной долей собственности обеспечили треть поступлений в госбюджет в феврале. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Госкомпании заплатили 66,8 млрд грн налога на прибыль и дивидендов в прошлом месяце.

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В конце февраля Кабинет министров обязал крупные государственные компании в течение двух дней срочно выплатить дивиденды в госбюджет.

О выплатах дивидендов отчитались Укрзалізниця (1,25 млрд грн), Укргидроэнерго (1,75 млрд грн), Укрнафта (3,9 млрд грн) и Оператор ГТС Украины (5,4 млрд грн).

Всего в госбюджет поступило 188,6 млрд грн в феврале.

Кроме выплат госкомпаний бюджет получил:

- 32 млрд грн – НДС из ввезенных на таможенную территорию Украины товаров

- 15,9 млрд грн – налог на доходы физических лиц и военный сбор

- 15,3 млрд грн – НДС с произведенных в Украине товаров (собранно 27,1 млрд, возмещено – 11,7 млрд грн)

- 12,6 млрд грн – акцизный налог

- 3,7 млрд грн – рентная плата за пользование недрами

- 3,3 млрд грн – ввозной и вывозной пошлины.

- 8 млрд грн — другие платежи.

Также в феврале в общий фонд госбюджета поступило 31 млрд грн средств в виде международной помощи (грантов) в рамках проектов Всемирного банка от Японии и Норвегии.

Источник: Минфин

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