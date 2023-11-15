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Торгівля російським золотом переключилася на Гонконг: Дубай почав враховувати санкції

Этот материал также доступен на русском
15.11.2023, 12:56
Торгівля російським золотом переключилася на Гонконг: Дубай почав враховувати санкції - Фото
Фото: EPA

Після вторгнення РФ в Україну торгівля російським золотом перейшла з Лондона на Дубай. Тепер вона перемістилася ще далі на схід, пише Bloomberg. Під впливом американських санкцій найбільшим центром торгівлі російським золотом став Гонконг.

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Місто вже давно є ключовим каналом для зливків, що надходять на материкову частину Китаю – найбільшого споживчого ринку у світі. Але з квітня постачання з Росії різко зросло. Цього року Гонконг імпортував 68 тонн російського золота, що вчетверо більше за 2022 рік.

Рух на схід акцентує на проблемі, з якою стикається Захід у стримуванні потоків ресурсів, що фінансують воєнну машину Кремля, стверджує Bloomberg.

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За даними знайомих із ситуацією джерел агентства, перенаправлення імпорту до Гонконгу спричинене санкціями США проти найбільших російських золотовидобувачів, а також заходами з боку Об'єднаних Арабських Еміратів щодо незаконної діяльності на своєму ринку дорогоцінних металів.

Коли російське золото було заблоковане для доступу до Лондона, першим бенефіціаром став Дубай – ключовий транзитний вузол для постачання злитків на ринки Близького Сходу та Азії. Далі слідували Китай та Туреччина.

ОАЕ зберігали нейтральну позицію, відмовляючись вживати офіційних заходів проти російського золота, попри лобіювання з боку США та Великої Британії.

У 2022 році Росія поставила в ОАЕ 96,4 тонни злитків, ставши найбільшим постачальником країни. Це більш ніж уп'ятеро перевищувало обсяг експорту через Гонконг.

В ОАЕ досі немає заборони імпорту російського золота, але його обсяги значно впали. Частково це пов'язано з тим, що цю близькосхідну країну включили до списку спостереження Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (глобальний орган із нагляду за відмиванням грошей).

"В ОАЕ діють чіткі та надійні процеси боротьби з незаконними товарами, відмиванням грошей та суб'єктами, які перебувають під санкціями, а також впроваджуються найвищі міжнародні стандарти управління у торгівлі золотом", – йдеться у заяві урядового комітету ОАЕ для Bloomberg.

Там стверджують, що ОАЕ продовжуватимуть торгувати "відповідно до всіх чинних міжнародних норм, встановлених Організацією Об'єднаних Націй".

Віра Касіян
китайгонконгдубайОАЕзолотосанкції проти рф
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