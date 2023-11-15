Торговля российским золотом переключилась на Гонконг: Дубай начал учитывать санкции
После вторжения РФ в Украину торговля российским золотом переключилась с Лондона на Дубай. Теперь она переместилась еще дальше на восток, пишет Bloomberg. Под влиянием американских санкций крупнейшим центром торговли российским золотом стал Гонконг.
Город уже давно является ключевым каналом для слитков, поступающих на материковую часть Китая – крупнейшего потребительского рынка в мире. Но с апреля поставки из России резко возросли. В этом году Гонконг импортировал 68 тонн российского золота, что в четыре раза больше, чем за весь 2022 год.
Движение на восток подчеркивает проблему, с которой сталкивается Запад в сдерживании потоков ресурсов, что финансируют военную машину Кремля, утверждает Bloomberg.
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По данным знакомых с ситуацией источников агентства, перенаправление импорта в Гонконг вызвано санкциями США против крупнейших российских золотодобытчиков, а также мерами со стороны Объединенных Арабских Эмиратов в отношении незаконной деятельности на своем рынке драгоценных металлов.
Когда российское золото было заблокировано для доступа в Лондон, первым бенефициаром стал Дубай — ключевой транзитный узел для поставок слитков на рынки Ближнего Востока и Азии. Далее следовали Китай и Турция.
ОАЭ сохраняли нейтральную позицию, отказываясь принимать официальные меры против российского золота, несмотря на лоббирование со стороны США и Великобритании.
В 2022 году Россия поставила в ОАЭ 96,4 тонны слитков, став крупнейшим поставщиком страны. Это более чем в пять раз превышало объем экспорта через Гонконг.
В ОАЭ до сих пор нет запрета на импорт российского золота, но его объемы значительно упали. Частично это связано с тем, что эта ближневосточная страна вошла в список наблюдения Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (глобальный орган по надзору за отмыванием денег).
"В ОАЭ действуют четкие и надежные процессы борьбы с незаконными товарами, отмыванием денег и субъектами, находящимися под санкциями, а также внедряются самые высокие международные стандарты управления в торговле золотом", — говорится в заявлении правительственного комитета ОАЭ для Bloomberg.
Там утверждают, что ОАЭ будут продолжать торговать "в соответствии со всеми действующими международными нормами, установленными Организацией Объединенных Наций".
- Центральным элементом принятого в июле 2023 года седьмого пакета санкций ЕС был запрет на любые операции с золотом, если оно происходит из России.
- В начале августа Швейцария ввела эмбарго на российское золото, Япония запретила его импорт месяцем ранее, а Британия и США – в июне.
- В ноябре Британия ввела санкции против крупнейших российских золотодобытчиков.
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