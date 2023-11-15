Торговля российским золотом переключилась на Гонконг: Дубай начал учитывать санкции

После вторжения РФ в Украину торговля российским золотом переключилась с Лондона на Дубай. Теперь она переместилась еще дальше на восток, пишет Bloomberg. Под влиянием американских санкций крупнейшим центром торговли российским золотом стал Гонконг.

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Город уже давно является ключевым каналом для слитков, поступающих на материковую часть Китая – крупнейшего потребительского рынка в мире. Но с апреля поставки из России резко возросли. В этом году Гонконг импортировал 68 тонн российского золота, что в четыре раза больше, чем за весь 2022 год.

Движение на восток подчеркивает проблему, с которой сталкивается Запад в сдерживании потоков ресурсов, что финансируют военную машину Кремля, утверждает Bloomberg.

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По данным знакомых с ситуацией источников агентства, перенаправление импорта в Гонконг вызвано санкциями США против крупнейших российских золотодобытчиков, а также мерами со стороны Объединенных Арабских Эмиратов в отношении незаконной деятельности на своем рынке драгоценных металлов.

Когда российское золото было заблокировано для доступа в Лондон, первым бенефициаром стал Дубай — ключевой транзитный узел для поставок слитков на рынки Ближнего Востока и Азии. Далее следовали Китай и Турция.

ОАЭ сохраняли нейтральную позицию, отказываясь принимать официальные меры против российского золота, несмотря на лоббирование со стороны США и Великобритании.

В 2022 году Россия поставила в ОАЭ 96,4 тонны слитков, став крупнейшим поставщиком страны. Это более чем в пять раз превышало объем экспорта через Гонконг.

В ОАЭ до сих пор нет запрета на импорт российского золота, но его объемы значительно упали. Частично это связано с тем, что эта ближневосточная страна вошла ​​в список наблюдения Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (глобальный орган по надзору за отмыванием денег).

"В ОАЭ действуют четкие и надежные процессы борьбы с незаконными товарами, отмыванием денег и субъектами, находящимися под санкциями, а также внедряются самые высокие международные стандарты управления в торговле золотом", — говорится в заявлении правительственного комитета ОАЭ для Bloomberg.

Там утверждают, что ОАЭ будут продолжать торговать "в соответствии со всеми действующими международными нормами, установленными Организацией Объединенных Наций".