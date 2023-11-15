UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Торговля российским золотом переключилась на Гонконг: Дубай начал учитывать санкции

Цей матеріал також доступний українською
15.11.2023, 12:56
Торговля российским золотом переключилась на Гонконг: Дубай начал учитывать санкции - Фото
Фото: EPA

После вторжения РФ в Украину торговля российским золотом переключилась с Лондона на Дубай. Теперь она переместилась еще дальше на восток, пишет Bloomberg. Под влиянием американских санкций крупнейшим центром торговли российским золотом стал Гонконг.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Город уже давно является ключевым каналом для слитков, поступающих на материковую часть Китая – крупнейшего потребительского рынка в мире. Но с апреля поставки из России резко возросли. В этом году Гонконг импортировал 68 тонн российского золота, что в четыре раза больше, чем за весь 2022 год.

Движение на восток подчеркивает проблему, с которой сталкивается Запад в сдерживании потоков ресурсов, что финансируют военную машину Кремля, утверждает Bloomberg.

Читайте также: Во что инвестировать украинцам во время войны

По данным знакомых с ситуацией источников агентства, перенаправление импорта в Гонконг вызвано санкциями США против крупнейших российских золотодобытчиков, а также мерами со стороны Объединенных Арабских Эмиратов в отношении незаконной деятельности на своем рынке драгоценных металлов.

Когда российское золото было заблокировано для доступа в Лондон, первым бенефициаром стал Дубай — ключевой транзитный узел для поставок слитков на рынки Ближнего Востока и Азии. Далее следовали Китай и Турция.

ОАЭ сохраняли нейтральную позицию, отказываясь принимать официальные меры против российского золота, несмотря на лоббирование со стороны США и Великобритании.

В 2022 году Россия поставила в ОАЭ 96,4 тонны слитков, став крупнейшим поставщиком страны. Это более чем в пять раз превышало объем экспорта через Гонконг.

В ОАЭ до сих пор нет запрета на импорт российского золота, но его объемы значительно упали. Частично это связано с тем, что эта ближневосточная страна вошла ​​в список наблюдения Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (глобальный орган по надзору за отмыванием денег).

"В ОАЭ действуют четкие и надежные процессы борьбы с незаконными товарами, отмыванием денег и субъектами, находящимися под санкциями, а также внедряются самые высокие международные стандарты управления в торговле золотом", — говорится в заявлении правительственного комитета ОАЭ для Bloomberg. 

Там утверждают, что ОАЭ будут продолжать торговать "в соответствии со всеми действующими международными нормами, установленными Организацией Объединенных Наций".

Вера Касиян
Китайсанкции против рфоаэзолотоДубайгонконг
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 