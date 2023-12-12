Товарообіг України досяг $90 млрд. Більша частина — імпорт

Найбільше імпорту йде в Україну з Китаю, експорту – до Польщі

Фото: depositphotos.com

Товарообіг України становив $90 млрд за 11 місяців 2023 року. Про це повідомляє Державна митна служба.

В Україну імпортували товарів на суму $57,2 млрд, а експортували — на $32,8 млрд за звітний період.

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Країни, з яких найбільше імпортували товарів в Україну: Китай – $9,3 млрд, Польща – $5,9 млрд і Німеччина – $4,5 млрд.

Здебільшого в Україну завозять машини, обладнання та транспорт ($17,7 млрд), продукцію хімічної промисловості ($10,1 млрд), паливно-енергетичні товари ($9,6 млрд).

Експортували з України найбільше до Польщі ($4,4 млрд), Румунії ($3,5 млрд) і Туреччини ($2,2 млрд).

Україна експортувала продовольчі товари ($19,6 млрд), метали й вироби з них ($3,6 млрд), машини, обладнання та транспорт ($2,7 млрд).

Джерело: ДМСУ

На початок вересня 2023 року товарообіг України становив $66 млрд.

Товарообіг між Росією та Китаєм виріс до рекордного рівня.

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