Товарооборот Украины достиг $90 млрд. Большая часть — импорт

Больше всего импорта идет в Украину из Китая, экспорта – в Польшу

Фото: depositphotos.com

Товарооборот Украины составил $90 млрд за 11 месяцев 2023 года. Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

В Украину импортировали товаров на сумму $57,2 млрд, а экспортировали — на $32,8 млрд за отчетный период.

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Страны, из которых больше всего импортировали товаров в Украину: Китай — $9,3 млрд, Польша — $5,9 млрд и Германия — $4,5 млрд.

В основном в Украину завозят машины, оборудование и транспорт ($17,7 млрд), продукцию химической промышленности ($10,1 млрд), топливно-энергетические товары ($9,6 млрд).

Экспортировали из Украины больше всего в Польшу ($4,4 млрд), Румынию ($3,5 млрд), и Турцию ($2,2 млрд).

Украина экспортировала продовольственные товары ($19,6 млрд), металлы и изделия из них ($3,6 млрд), машины, оборудование и транспорт ($2,7 млрд).

Истчоник: ГТСУ

На начало сентября 2023 года товарооборот Украины составлял $66 млрд.

Товарооборот между Россией и Китаем вырос до рекордного уровня.

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