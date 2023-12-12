Товарооборот Украины достиг $90 млрд. Большая часть — импорт
Товарооборот Украины составил $90 млрд за 11 месяцев 2023 года. Об этом сообщает Государственная таможенная служба.
В Украину импортировали товаров на сумму $57,2 млрд, а экспортировали — на $32,8 млрд за отчетный период.
Страны, из которых больше всего импортировали товаров в Украину: Китай — $9,3 млрд, Польша — $5,9 млрд и Германия — $4,5 млрд.
В основном в Украину завозят машины, оборудование и транспорт ($17,7 млрд), продукцию химической промышленности ($10,1 млрд), топливно-энергетические товары ($9,6 млрд).
Экспортировали из Украины больше всего в Польшу ($4,4 млрд), Румынию ($3,5 млрд), и Турцию ($2,2 млрд).
Украина экспортировала продовольственные товары ($19,6 млрд), металлы и изделия из них ($3,6 млрд), машины, оборудование и транспорт ($2,7 млрд).
- На начало сентября 2023 года товарооборот Украины составлял $66 млрд.
- Товарооборот между Россией и Китаем вырос до рекордного уровня.