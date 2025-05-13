Трамп знижує мита на китайські недорогі товари з Temu та Shein до 54%
З 14 травня 2025 року США знизять митну ставку на недорогі товари, що надходять з Китаю, зі 120% до 54%. Про це йдеться в новому указі президента США Дональда Трампа, пише Reuters.
Йдеться про так званий "de minimis" – правила, що раніше дозволяли ввозити до США товари вартістю до $800 без сплати мита та з мінімальними перевірками.
Раніше цим активно користувалися китайські онлайн-гіганти, зокрема Temu, Shein, а також постачальники заборонених речовин, таких як фентаніл.
На сьогодні понад 90% усіх поштових посилок у США надходять саме через канал "de minimis", з яких 60% – з Китаю.
Американські законодавці з обох партій уже тривалий час критикують цю схему як "лазівку", що дозволяє китайському дешевому імпорту заповнювати ринок, шкодячи місцевим виробникам і спрощуючи контрабанду.
Фіксований збір у розмірі $100 залишиться чинним, хоча з червня планувалося збільшити його до $200.
Ці зміни стали частиною нової торговельної угоди між США та Китаєм, яка передбачає тимчасове зниження мит на 115 відсоткових пунктів.
- Shein підвищив ціни в США до 377% через нові тарифи на малі посилки з Китаю.
- Temu також переклав майже всі нові імпортні податки, запроваджені Дональдом Трампом, на американських споживачів.
- Крім цього, Temu вирішив продавати в США виключно продукцію від американських постачальників і працювати за принципом "локального виконання замовлень".