У червні майже на 2000 гривень зросла середня зарплата для розрахунку пенсій – ПФУ

Пенсійний фонд України оновив середню зарплату для обчислення пенсій – у червні 2025 року вона зросла до 22 336 грн

Ілюстративне фото: liga.net

Вперше з початку року середня зарплата для розрахунку пенсій за місяць зросла зразу майже на 2000 грн, свідчать дані ПФУ.

Офіційна зарплата в червні становила 22 336,81 гривні, що на 1981,41 гривні більше, ніж у травні (20 355,40 гривні).

Читайте також Як подолати гендерний розрив у пенсіях

Зарплата була на 18,8% більшою, ніж у червні минулого року (18 806,63 гривні).

У 2025 році середня зарплата для розрахунку пенсій стабільно зростає:

у січні вона зросла на 24,6% – до 18 660,32 грн;

у лютому – на 21,8% до 18 589,38 грн;

у березні – на 25,9% до 19 430,52 грн;

у квітні становила 19 856,19 грн;

у травні середня зарплата зросла на 18,5%% до 20 355,40 гривні.

Інфографіка: ПФУ

У червні рівень інфляції в Україні знизився до 14,3%, що дало змогу реальній заробітній платі зрости приблизно на 4,5% у річному вимірі.