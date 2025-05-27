У квітні зросла середня зарплата для розрахунку пенсій — ПФУ
У квітні 2025 року середня заробітна плата, яка враховується під час розрахунку пенсій, становила 19 856,19 грн. Про це повідомляє Пенсійний фонд України (ПФУ).
Це на 3008,21 грн більше, ніж торік, коли у квітні 2024-го показник був на рівні 16 847,98 грн. Таким чином, річне зростання становить 17,9%.
У 2025 році середня зарплата для розрахунку пенсій стабільно зростає:
у січні вона зросла на 24,6% – до 18 660,32 грн;
у лютому – на 21,8%, до 18 589,38 грн;
у березні – на 25,9%, до 19 430,52 грн.
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