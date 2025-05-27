В апреле выросла средняя зарплата для расчета пенсий – ПФУ

Пенсионный фонд обновил среднюю зарплату для расчета пенсий – в апреле 2025 года она выросла до 19 856,19 грн

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В апреле 2025 года средняя заработная плата, учитываемая при расчете пенсий, составила 19 856,19 грн. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Это на 3008,21 грн больше, чем в прошлом году, когда в апреле 2024-го показатель был на уровне 16 847,98 грн. Таким образом, годовой рост составил 17,9%.

В 2025 году средняя зарплата для расчета пенсий стабильно растет:

в январе она выросла на 24,6% – до 18 660,32 грн;

в феврале – на 21,8%, до 18 589,38 грн;

в марте – на 25,9%, до 19 430,52 грн.

С 2024 года Пенсионный фонд публикует данные о средней зарплате ежемесячно, а не ежеквартально, как раньше. Это связано с изменениями в законодательстве, принятыми Верховной Радой, и необходимостью оперативного бронирования работников от мобилизации.