В марте выросла средняя зарплата для расчета пенсий – ПФУ

Пенсионный фонд Украины обновил среднюю зарплату для расчета пенсий — в марте 2025 года она выросла до 19 430 грн 52 коп.

Иллюстративное фото: depositphotos.com

Пенсионный фонд Украины утвердил новый показатель средней заработной платы за март 2025 года, используемый для расчета пенсий. Он составляет 19 430 грн 52 коп., сообщает пресс-служба ПФУ.

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Этот показатель является базовым для расчета пенсий в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Его определяют на основе зарплат, по которым уплачены страховые взносы.

По сравнению с предыдущими месяцами, средняя зарплата демонстрирует стабильный рост:

в январе она составляла 18 660 грн 32 коп.;

в феврале – 18 589 грн 38 коп.

Таким образом, в марте зафиксирован рост на 841 грн 14 коп.

Фото: ПФУ