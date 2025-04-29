В марте выросла средняя зарплата для расчета пенсий – ПФУ
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Пенсионный фонд Украины утвердил новый показатель средней заработной платы за март 2025 года, используемый для расчета пенсий. Он составляет 19 430 грн 52 коп., сообщает пресс-служба ПФУ.

Этот показатель является базовым для расчета пенсий в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Его определяют на основе зарплат, по которым уплачены страховые взносы.

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По сравнению с предыдущими месяцами, средняя зарплата демонстрирует стабильный рост:

  • в январе она составляла 18 660 грн 32 коп.;

  • в феврале – 18 589 грн 38 коп.

Таким образом, в марте зафиксирован рост на 841 грн 14 коп.

В марте выросла средняя зарплата для расчета пенсий – ПФУ
Фото: ПФУ
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