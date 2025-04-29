У березні зросла середня зарплата для розрахунку пенсій — ПФУ

Пенсійний фонд України оновив середню зарплату для обчислення пенсій — у березні 2025 року вона зросла до 19 430 грн 52 коп.

Ілюстративне фото: depositphotos.com

Пенсійний фонд України затвердив новий показник середньої заробітної плати за березень 2025 року, який використовується для обчислення пенсій. Він становить 19 430 грн 52 коп., повідомляє пресслужба ПФУ.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Цей показник є базовим для розрахунку пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Його визначають на основі зарплат, із яких сплачено страхові внески.

Порівняно з попередніми місяцями, середня зарплата демонструє стабільне зростання:

у січні вона становила 18 660 грн 32 коп.;

у лютому — 18 589 грн 38 коп.

Отже, у березні зафіксоване зростання на 841 грн 14 коп.

Фото: ПФУ