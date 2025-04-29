У березні зросла середня зарплата для розрахунку пенсій — ПФУ
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Пенсійний фонд України затвердив новий показник середньої заробітної плати за березень 2025 року, який використовується для обчислення пенсій. Він становить 19 430 грн 52 коп., повідомляє пресслужба ПФУ.

Цей показник є базовим для розрахунку пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Його визначають на основі зарплат, із яких сплачено страхові внески.

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Порівняно з попередніми місяцями, середня зарплата демонструє стабільне зростання:

  • у січні вона становила 18 660 грн 32 коп.;

  • у лютому — 18 589 грн 38 коп.

Отже, у березні зафіксоване зростання на 841 грн 14 коп.

У березні зросла середня зарплата для розрахунку пенсій — ПФУ
Фото: ПФУ
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