У директорки МВФ закінчується строк повноважень. Вона хоче залишитися на другий термін

Крісталіна Георгієва може залишитися головою Міжнародного валютного фонду ще на п'ять років

Крісталіна Георгієва (Фото: EPA / GIAN EHRENZELLER)

Директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва, хоче залишитися на другий термін, повідомили Bloomberg і Reuters з посиланням на власні джерела. Термін її повноважень закінчується 30 вересня.

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За традицією, що склалася після Другої світової війни, головою Міжнародного валютного фонду завжди був представник Європи (а президентом Світового банку – громадянин США). Тому Георгієвій важливо заручитися підтримкою саме європейських держав.

Міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер минулого тижня сказав, що Георгієва чудово справляється зі своєю роботою. Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер, за неофіційною інформацією, також прихильно ставиться до ідеї перепризначення Георгієвої.

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Речниця МВФ Джулі Козак на брифінгу в четвер відмовилися сказати, чи справді Георгієва хоче йти на другий термін. Вона переадресувала це питання до самої Георгієвої, хоча та уже неодноразово відповідала, що поки зосереджена на нинішньому терміні.

Георгієва стала директоркою МВФ у 2019 році, змінивши на цій посаді Крістін Лагард. До того з 2017 року вона була головною виконавчою директоркою Світового банку і два місяці навіть виконувала обов'язки президента групи Світового банку. У 1993-2010 роках Георгієва працювала у Світовому банку на різних посадах.

В її резюме також була робота на посаді єврокомісарки з міжнародної співпраці, гуманітарної допомоги та реагування на кризи, віцепрезидентки з питань бюджету та людських ресурсів

Георгієва має ступінь кандидата економічних наук і магістра політичної економії та соціології в Університеті національної і світової економіки в Болгарії, де вона також викладала з 1977 до 1991 року.

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