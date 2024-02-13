Директорка МВФ: Україна заслужила на міжнародну допомогу

Крісталіна Георгієва похвалила економічну політику України: "Я не знаю багато країн, які це роблять навіть без війни"

Фото: Крісталіна Георгієва / X

Україні потрібно $42 млрд зовнішнього фінансування у 2024 році, і вона повністю заслужила ці гроші, сказала директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва в інтерв'ю CNBC в кулуарах дубайського World Government Summit.

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"Скажу прямо: Україна заслужила на підтримку міжнародної спільноти своїми дуже розважливими внутрішніми діями. Вони зібрали податків на 36% ВВП. Я не знаю багато країн, які це роблять навіть без війни. Вони знизили інфляцію з двознакового показника 27% до 5%. Вони відновили перспективи економічного зростання, воно зараз становить 4,5%", – перерахувала Георгієва здобутки України.

Вона попередила, що без міжнародної підтримки всі ці здобутки можуть бути втрачені.

"На щастя, Євросоюз одноголосно підтримав пакет фінансової допомоги обсягом 50 млрд євро, і я дуже сподіваюся, що Конгрес США прийде до рішення, яке забезпечить цю дуже цінну підтримку для України", – сказала вона.

Георгієва сподівається, що прагматизм у США візьме гору над політичними розбіжностями й Конгрес ухвалить правильне рішення.

"З погляду МВФ Україна, яка бореться за міжнародний порядок і повагу до суверенітету, насправді бореться не лише за Україну, вона бореться за те, щоб світ був стабільнішим і кращим місцем для бізнесу для всіх", – сказала Георгієва.