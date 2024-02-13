Директор МВФ: Украина заслужила международную помощь

Кристалина Георгиева похвалила экономическую политику Украины: "Я не знаю много стран, которые это делают даже без войны"

Фото: Кристалина Георгиева / X

Украине нужно $42 млрд внешнего финансирования в 2024 году, и она полностью заслужила эти деньги, сказала директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в интервью CNBC в кулуарах дубайского World Government Summit.

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"Скажу прямо: Украина заслужила поддержку международного сообщества своими очень рассудительными внутренними действиями. Они собрали налогов на 36% ВВП. Я не знаю многие страны, которые это делают даже без войны. Они снизили инфляцию с двузначного показателя 27% до 5%. Они возобновили перспективы экономического роста, он сейчас составляет 4,5%", — перечислила Георгиева достижения Украины.

Она предупредила, что без международной поддержки все эти достижения могут быть потеряны.

"К счастью, Евросоюз единогласно поддержал пакет финансовой помощи объемом 50 млрд евро, и я очень надеюсь, что Конгресс США придет к решению, которое обеспечит эту очень ценную поддержку для Украины", — сказала она.

Георгиева надеется, что прагматизм в США возобладает над политическими разногласиями и Конгресс примет правильное решение.

"С точки зрения МВФ Украина, которая борется за международный порядок и уважение суверенитета, на самом деле борется не только за Украину, она борется за то, чтобы мир был более стабильным и лучшим местом для бизнеса для всех", — сказала Георгиева.