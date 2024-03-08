У директора МВФ истекает срок полномочий. Она хочет остаться на второй срок

Кристалина Георгиева может остаться главой Международного валютного фонда еще на пять лет

Кристалина Георгиева (Фото: EPA / GIAN EHRENZELLER)

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева хочет остаться на второй срок, сообщили Bloomberg и Reuters со ссылкой на собственные источники. Срок ее полномочий истекает 30 сентября.

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По традиции, сложившейся после Второй мировой войны, главой Международного валютного фонда всегда был представитель Европы (а президентом Всемирного банка – гражданин США). Поэтому Георгиевой важно заручиться поддержкой именно европейских государств.

Министр финансов Франции Бруно Ле Мер на прошлой неделе сказал, что Георгиева отлично справляется со своей работой. Министр финансов Германии Кристиан Линднер, по неофициальной информации, также благосклонно относится к идее переназначения Георгиевой.

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Спикер МВФ Джули Козак на брифинге в четверг отказались сказать, действительно ли Георгиева хочет идти на второй срок. Она переадресовала этот вопрос к самой Георгиевой, хотя та уже неоднократно отвечала, что пока сосредоточена на нынешнем сроке.

Георгиева стала директором МВФ в 2019 году, сменив на этом посту Кристин Лагард. До этого с 2017 года она была главным исполнительным директором Всемирного банка и два месяца даже исполняла обязанности президента группы Всемирного банка. В 1993-2010 годах Георгиева работала во Всемирном банке на разных должностях.

В ее резюме также была работа в должности еврокомиссара по международному сотрудничеству, гуманитарной помощи и реагированию на кризисы, вице-президента по вопросам бюджета и человеческих ресурсов

Георгиева имеет степень кандидата экономических наук и магистра политической экономии и социологии в Университете национальной и мировой экономики в Болгарии, где она преподавала с 1977 по 1991 год.

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