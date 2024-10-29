У Китаї змінився лідер у списку мільярдерів. Пов'язаний із TikTok
Засновник компанії ByteDance, якій належить соцмережа TikTok, – Чжан Їмін — став найбагатшою людиною Китаю зі статками $49,3 млрд. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на дані рейтингу Hurun China Rich List.
Статки Чжан Їміна збільшилися завдяки зростанню доходу ByteDance на 30% до $110 млрд за останній рік. Чжану 41 рік, він заснував ByteDance у 2012 році та до 2021 року обіймав посаду генерального директора компанії, в якій йому належить понад 50% акцій.
Чжан змінив на вершині рейтингу голову компанії з виробництва бутельованої води YST Чжуна Шаньшаня. Його статки скоротилися за рік на 24% до $47,9 млрд.
На третє місце у списку мільярдерів опустився Поні Ма, засновник компанії Tencent.
Всього кількість доларових мільярдерів у Китаї за рік скоротилася на 142 особи до 753. Зі списку випали переважно підприємці, які працюють у секторі нерухомості, виробництві сонячних панелей, електромобілів та літієвих акумуляторів.
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