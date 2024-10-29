В Китае сменился лидер в списке миллиардеров. Связан с TikTok

Чжан Имин (Фото: CGTN/Facebook)

Основатель компании ByteDance, которой принадлежит соцсеть TikTok, — Чжан Имин — стал самым богатым человеком Китая с состоянием $49,3 млрд. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные рейтинга Hurun China Rich List.

Состояние Чжан Имина увеличилось за счет роста дохода ByteDance на 30% до $110 млрд за последний год. Чжану 41 год, он основал ByteDance в 2012 году и до 2021 года занимал пост генерального директора компании, в которой ему принадлежит более 50% акций.

Чжан сменил на вершине рейтинга главу компании по производству бутилированной воды YST Чжуна Шаньшаня. Его состояние сократилось за год на 24% до $47,9 млрд.

На третье место в списке миллиардеров опустился Пони Ма, основатель компании Tencent.

Всего число долларовых миллиардеров в Китае за год сократилось на 142 человека до 753. Из списка выпали преимущественно предприниматели, которые работают в секторе недвижимости, производстве солнечных панелей, электромобилей и литиевых аккумуляторов.

Источник: Hurun China Rich List