У НБУ розділилися думки щодо зниження облікової ставки до кінця року
Усі члени Комітету з монетарної політики Національного банку бачать простір для подальшого зниження облікової ставки у 2024 році, хоча думки щодо темпів пом’якшення процентної політики розділилися, повідомляє пресслужба регулятора.
На думку кількох членів комітету, зниження ставки до 11-12% узгоджуватиметься з очікуваною помірною інфляцією наступних років і не має призвести до втрати привабливості гривневих активів і розбалансування очікувань.
"Вони вважають, що варто будувати прогноз на збалансованих припущеннях, адже економіка значною мірою пристосувалася до війни, а міжнародна підтримка зберігатиметься. Водночас в умовах тривалішого збереження безпекових ризиків економіка потребуватиме додаткових стимулів для відновлення, й активніше зниження облікової ставки дасть змогу пожвавити кредитування", – повідомили у НБУ.
Натомість більшість учасників дискусії очікують зниження облікової ставки до 13-14% на кінець поточного року.
На їхню думку, простір для пом’якшення процентної політики є обмеженим, враховуючи, зокрема, очікуване прискорення інфляції в другому півріччі поточного року, високу ймовірність збереження високих безпекових ризиків у наступному році та ризики, пов’язані з ритмічністю та обсягами зовнішнього фінансування. Реалізація планів щодо продовження валютної лібералізації – додатковий чинник, що обмежуватиме величину кроку зі зниження облікової ставки, зазначають в НБУ.
На думку цих членів КМП, за відповідних умов НБУ потрібно діяти виважено, зберігаючи достатню привабливість гривневих активів і не провокуючи додатковий тиск на міжнародні резерви.
"Суттєвіше зниження облікової ставки можна розглядати лише за умови значних позитивних зрушень у поточному балансі ризиків, зокрема щодо міжнародної фінансової допомоги", – додали в Нацбанку.
- Облікова ставка – це ключовий показник вартості грошей у країні, від якого залежать відсоткові ставки для кредитів та депозитів. Після початку війни її різко підвищили з 10% до 25%, і на цьому рівні вона була аж до липня 2023 року. Тоді у зв'язку зі значним сповільненням інфляції НБУ почав поступово зменшувати ставку, поки в грудні 2023 року вона не опустилася до 15%.
- 14 березня Національний банк України знизив облікову ставку до 14,5%.