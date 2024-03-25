У НБУ розділилися думки щодо зниження облікової ставки до кінця року

Члени Комітету Нацбанку допускають зниження облікової ставки до 11%-12% до кінця року, проте більшість виступає за її зниження на рівні 13-14%

Нацбанк України (Фото: Depositphotos)

Усі члени Комітету з монетарної політики Національного банку бачать простір для подальшого зниження облікової ставки у 2024 році, хоча думки щодо темпів пом’якшення процентної політики розділилися, повідомляє пресслужба регулятора.

На думку кількох членів комітету, зниження ставки до 11-12% узгоджуватиметься з очікуваною помірною інфляцією наступних років і не має призвести до втрати привабливості гривневих активів і розбалансування очікувань.

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"Вони вважають, що варто будувати прогноз на збалансованих припущеннях, адже економіка значною мірою пристосувалася до війни, а міжнародна підтримка зберігатиметься. Водночас в умовах тривалішого збереження безпекових ризиків економіка потребуватиме додаткових стимулів для відновлення, й активніше зниження облікової ставки дасть змогу пожвавити кредитування", – повідомили у НБУ.

Натомість більшість учасників дискусії очікують зниження облікової ставки до 13-14% на кінець поточного року.

На їхню думку, простір для пом’якшення процентної політики є обмеженим, враховуючи, зокрема, очікуване прискорення інфляції в другому півріччі поточного року, високу ймовірність збереження високих безпекових ризиків у наступному році та ризики, пов’язані з ритмічністю та обсягами зовнішнього фінансування. Реалізація планів щодо продовження валютної лібералізації – додатковий чинник, що обмежуватиме величину кроку зі зниження облікової ставки, зазначають в НБУ.

На думку цих членів КМП, за відповідних умов НБУ потрібно діяти виважено, зберігаючи достатню привабливість гривневих активів і не провокуючи додатковий тиск на міжнародні резерви.

"Суттєвіше зниження облікової ставки можна розглядати лише за умови значних позитивних зрушень у поточному балансі ризиків, зокрема щодо міжнародної фінансової допомоги", – додали в Нацбанку.