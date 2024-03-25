В НБУ разделились мнения о снижении учетной ставки до конца года

Члены Комитета Нацбанка допускают снижение учетной ставки до 11%-12% к концу года, однако большинство выступает за ее снижение на уровне 13-14%

Нацбанк Украины (Фото: Depositphotos)

Все члены Комитета по монетарной политике Национального банка видят пространство для дальнейшего снижения учетной ставки в 2024 году, хотя мнения о темпах смягчения процентной политики разделились, сообщает пресс-служба регулятора.

По мнению нескольких членов комитета, снижение ставки до 11-12% будет согласовываться с ожидаемой умеренной инфляцией следующих лет и не должно привести к потере привлекательности гривневых активов и разбалансированию ожиданий.

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"Они считают, что стоит строить прогноз на сбалансированных предположениях, так как экономика в значительной степени приспособилась к войне, а международная поддержка будет сохраняться. В то же время в условиях продолжительного сохранения рисков безопасности экономика потребует дополнительных стимулов для восстановления, и более активное снижение учетной ставки позволит оживить кредитование", – сообщили в НБУ.

Большинство участников дискуссии ожидают снижения учетной ставки до 13-14% на конец текущего года.

По их мнению, пространство для смягчения процентной политики ограничено, учитывая, в частности, ожидаемое ускорение инфляции во втором полугодии текущего года, высокую вероятность сохранения высоких рисков безопасности в следующем году и риски, связанные с ритмичностью и объемами внешнего финансирования. Реализация планов по продолжению валютной либерализации – дополнительный фактор, ограничивающий величину шага по снижению учетной ставки, отмечают в НБУ.

По мнению этих членов КМП, в соответствующих условиях НБУ нужно действовать взвешенно, сохраняя достаточную привлекательность гривневых активов и не провоцируя дополнительное давление на международные резервы.

"Более существенное снижение учетной ставки можно рассматривать только при условии значительных положительных сдвигов в текущем балансе рисков, в том числе по международной финансовой помощи", – добавили в Нацбанке.